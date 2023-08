La deuxième vie à Cuba des piscines des années 1940.

"Ces piscines sont une tradition : de génération en génération, nous venons ici", assure Boris Baltrons, un travailleur indépendant de 44 ans accompagné de sa fille, de sa sœur et de son neveu. "Ces maisons appartenaient à des gens riches. À l'époque, tout le monde faisait sa propre petite piscine", poursuit-il en montrant les traces encore visibles des céramiques espagnoles qui tapissaient les murs à l'origine.

Connus uniquement des locaux, ces bassins se trouvent au bout d'un terrain vague jonché de détritus et caché derrière des maisons. Parfois, on y aperçoit des poissons, des crabes et même des petites pieuvres. "Ce n'est pas une plage comme Varadero mais les enfants peuvent s'y amuser", souligne Alberto, un scientifique de 38 ans, qui préfère garder l'anonymat en évoquant la station balnéaire à l'est de la capitale. Il est venu à pied en famille, avant le coucher du soleil, piquer une tête dans l'une de ces piscines à ciel ouvert.

Les plages de sable fin les plus proches de La Havane se trouvent à environ 20 minutes en voiture, un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir sur l'île communiste où les pénuries de carburant sont régulières.