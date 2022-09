La deuxième victoire du Standard, le partage d’Anderlecht et la page Diables au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H)

Pour débriefer de la 7e journée de Pro League, l’équipe de "Complètement Foot" vous donne rendez-vous ce dimanche soir dès 20h10 en direct sur Vivacité et sur Auvio. David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak reviendront sur la deuxième victoire de rang du Standard et le partage su Sporting d’Anderlecht. Les Diables seront également à l’honneur et l’équipe donnera son avis sur les nouveaux maillots que notre équipe nationale portera lors de cette Coupe du Monde au Qatar.