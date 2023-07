La dette wallonne proportionnellement cinq fois plus grande que celle de la Flandre

Quand on lui demande tout d’abord de résumer en quelques mots le tableau de bord budgétaire de la Belgique, la réponse de Xavier Debrun est sans ambages : "c’est une situation qui n’est pas soutenable, qui ne peut pas s’inscrire dans la durée. La dette est équivalente aujourd’hui à 105% du PIB et, plus grave encore, au niveau des déficits, nous sommes tout au fond de la classe européenne". Le déficit, pour rappel, c’est la différence entre ce qui rentre dans les caisses de l’État et ce dont il a besoin pour ses dépenses. Le trou annuel, en ce moment, tourne autour des 4 – 5%. "On ne peut pas prétendre stabiliser son ratio d’endettement avec des déficits pareils, dit encore Xavier Debrun, ce n’est pas possible ! C’est de l’arithmétique, la contrainte budgétaire elle s’impose à tout le monde, même aux Etats".

Ceci dit, quand on regarde le détail des chiffres, on voit que la situation n’est pas la même pour toutes les entités du pays. Elle est beaucoup plus critique pour la Wallonie que pour la Flandre. Si l’on compare, pour chacune des entités, la dette aux recettes… les ratios sont bien différents. En Flandre, la dette représente 58% des recettes, en Wallonie la dette équivaut à 257% des recettes. Soit pratiquement 5 fois plus.