La dette des pays en développement a plus que doublé en dix ans, selon la Banque mondiale

La dette des pays en développement a plus que doublé durant la dernière décennie pour atteindre 9.000 milliards de dollars en 2021, a estimé mardi la Banque mondiale (BM), soulignant que le risque de les voir basculer dans la crise s'est renforcé.

Selon son rapport annuel consacré à l'endettement, environ 60% des pays les plus pauvres sont sur le point ou ont déjà basculé dans une crise de la dette, notamment sous l'effet de la dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar sur le marché des changes, alors que leur dette est souvent libellée en billets verts, mais également du fait de la hausse des taux d'intérêt depuis le début de l'année.

La crise de la dette que les pays en développement doivent affronter s'est intensifiée. (...) Beaucoup de ses pays font face à un risque financier et d'instabilité politique, avec des millions de personnes qui basculeront dans la pauvreté si rien n'est fait pour les aider.

David Malpass, président de la Banque mondiale

Difficulté supplémentaire pour les pays les plus pauvres, ils dépensent désormais plus de 10% de leurs revenus annuels tirés de l'exportation pour rembourser leur dette, un niveau au plus haut depuis le début des années 2000.