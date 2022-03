"La détresse psychologique, on ne sait pas la mesurer" : le secteur de l'horeca attend l'arrivée du code jaune

La mise au placard du CST et la levée attendue de nombreuses mesures est attendue comme une bouffée d'oxygène par une bonne partie du secteur de l'horeca : "Il était temps que le CST soit mis de côté" indique Ludivine de Magnanville. "Les gens ne comprendraient pas s’il n’était pas enlevé et si on ne passait pas en code jaune." Elle ajoute : "On se retrouve aujourd'hui dans une situation où, je crois, on ne surveille quasiment plus les hospitalisations. [...] Si le CST et le baromètre doivent servir à mettre des limites et cadrer et si là on ne passe pas en code jaune, en fait il ne sert à rien."

Elle ne sait cependant pas si le CST doit être seulement suspendu ou jeté aux oubliettes : "Ça, c’est une décision politique. Je ne peux pas parler d’avenir, je peux juste dire que s’il est suspendu, très bien, c’est une très bonne chose. En octobre, après deux ans et demi, je pense qu’il faudra trouver d’autres solutions pour pas forcément le remettre, comme la ventilation par exemple."