La détresse de Zverev, Gauff voit double, Bailly en finale : les 5 faits marquants de la 13e journée de Roland-Garros

Avant que Zverev ne soit contraint à l’abandon, l’Allemand et Rafael Nadal avaient régalé le Court Philippe Chatrier. Notamment lors d’un premier set marathon qui a duré 1h33 et a couronné Nadal au terme d’un tie-break haletant où l’Espagnol a sauvé quatre balles de set consécutives. Parmi celles-ci, un superbe point où le Majorquin a allié défense monstrueuse et passing croisé dévastateur.

Un point mémorable tout comme celui joué en début de 2e set : un interminable mano a mano de 45 coups finalement mal négocié par Alexander Zverev.