La "destructologie", cette fausse science qui sert la répression russe

Le 4 mai, la metteuse en scène Evguénia Berkovich et l’autrice Svetlana Petriitchouk ont été arrêtées, sous prétexte que leur pièce de théâtre intitulée "Finist, le brave Faucon", était une apologie du terrorisme et faisait la "promotion de l’idéologie du féminisme radical". Cette pièce, doublement primée, raconte l’histoire d’une femme russe, recrutée sur internet par un islamiste en Syrie, l’épouse et le rejoint là-bas.