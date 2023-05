La destruction de nids de frelons asiatiques gratuite avec la zone de secours Hainaut-Centre

Facturer la destruction des nids de frelons asiatiques entre 130 et 140 €, c’est de l’histoire ancienne à la zone de secours Hainaut-Centre (et dans cette zone uniquement). Désormais, la zone prendra en charge les coûts de ces prestations. Pour les citoyens et les administrations publiques, la mission sera entièrement gratuite. "Notre objectif est d’éradiquer au maximum la progression de ces insectes", nous confie Benoît Filippi, capitaine à la zone de secours Hainaut-Centre. Il faut dire que les frelons asiatiques sont des espèces invasives, nuisibles pour l’homme et notre écosystème. "Une piqûre peut devenir allergène. Si la personne déclenche une allergie, elle peut faire un choc anaphylactique. Les conséquences peuvent être très graves et peuvent conduire à un arrêt respiratoire", informe-t-il. "Les frelons s’attaquent aussi aux abeilles, des animaux en voie de disparition, et aux guêpes."

Oui mais voilà, débourser 140 € pour se débarrasser d’un nid n’est pas donné à tout le monde. "Quand ils apprennent le prix, certains nous disent de ne pas venir", regrette le capitaine. "Par ailleurs, la Région wallonne s’est occupée de mettre en place une structure pour détruire les nids de frelons. Mais l’étendue à l’échelle d’une province était trop grande et le schéma d’alerte habituel de passer par le service de secours faisait qu’on ne savait plus qui devrait prendre en charge ces prestations." Sur proposition d’un des bourgmestres des 28 communes que couvre la zone, le conseil de zone a donc décidé d’exonérer la facturation des missions pour les frelons asiatiques.

La destruction des nids de guêpes et de tout autre animal reste donc à la charge des citoyens concernés par le problème.