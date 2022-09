La dessinatrice Alison Bechdel ou la recherche de l’équilibre perdu

Là où son père n’a pas eu le courage de faire son coming-out, Bechdel a mis sa plume et sa popularité au service de la communauté LGBT et de la cause féminine. Elle a créé par exemple le Test de Bechdel, une forme simple pour évaluer si un film est féministe.

"Quand j’étais jeune et que je débutais, c’était important pour moi d’être considérée comme une dessinatrice lesbienne. Aujourd’hui, à mesure que je vieillis, je me rends compte que ça me limite. C’est un piège. J’aimerais être reconnue comme simple dessinatrice de bande dessinée", lance-t-elle avec le sourire.