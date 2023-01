La désobéissance civile en soutien aux clandestins : l’exemple liégeois de Migrations Libres

Insoumis un jour, insoumis toujours, c’est en quelque sorte la devise de Thierry Muller. "Pas une devise, plutôt un impératif moral, depuis ma jeunesse, de me révolter contre l’injustice", explique cet activiste, connu en région liégeois pour la radicalité de ses luttes sociales, à la gauche de la gauche. Depuis la prise d’assaut du siège régional de l’office national de l’emploi, avec ses "Chômeurs Pas Chiens", dans les années nonante, pour réclamer (et finir par obtenir) l’arrêt des visites domiciliaires, ces descentes d’inspecteurs, commis à vérifier les draps de lits et à compter les brosses à dents, pour s’assurer d’un juste paiement, au taux isolé ou cohabitant, des allocations aux demandeurs d’emploi, depuis lors, l’eau a coulé sous les ponts comme il se raconte dans son spectacle seul en scène "Gens de Peu", ou dans un livre qu’il vient de publier aux éditions de La Guillotine.

L’essentiel de son engagement, c’est désormais à la question migratoire qu’il le consacre, avec un réseau d’hébergement d’une part, et d’autre part un groupe de distribution hebdomadaire de repas préparés avec des clandestins. Des aides qui ne s’embarrassent pas toujours d’un respect très strict de la loi. Mais toutes les désobéissances civiles sont-elles légitimes ? La question éthique, au centre de cet épisode du podcast Liège en Prime, mérite d’autant plus d’être posée que, depuis quelque temps, les actes de résistance à l’ordre établi tendent à se multiplier, avec succès, parfois, comme dans le cas de la zone à défendre de la Chartreuse, à Grivegnée. Une discussion qui n’élude pas le débat sur la violence de l’une ou l’autre rébellion.