La désinfluence, le phénomène Tik Tok qui menace les influenceurs

Leurs followers sont désormais plus conscients des stratégies du marketing d’influence. Ils sont plus informés et ne veulent plus se laisser duper. Sur TikTok, les vidéos critiquant les influenceurs se multiplient. Des créateurs de contenus, ou même parfois des personnes lambda, dévoilent la vérité sur les produits que les influenceurs leur font acheter. Ils exhortent les socionautes à réfléchir sérieusement sur leurs achats et à économiser leur argent. L’objectif ? Ne pas tomber dans un pot aux roses en achetant des produits surmédiatisés. C’est ce que l’on appelle la "désinfluence".