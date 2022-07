La dernière ville communiste de Chine

Nous nous rendons ensuite dans l’usine phare de Nianje, la fabrique de statues de Mao. Ici, 6 jours sur 7 et 10 heures par jour, les ouvriers façonnent les statues du Grand Timonier. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Ici, comme dans toutes les usines de Nianje, le travailleur le plus méritant se verra gratifier du titre d’employé du mois.

"Les employés du mois obtiennent différentes récompenses. La première récompense, c’est la fierté que cela lui procure. Ensuite, il peut recevoir une excursion pour aller à la rencontre d’autres travailleurs du même secteur. Et puis, en fin d’année, les plus méritants obtiennent des biens matériels. Une télévision ou un réfrigérateur."

Et notre guide nous le garantit, ici, il n’y a jamais eu la moindre grève !

"On organise des séances de formation au système communiste. On attache beaucoup d’importance à bien inculquer la doctrine et les valeurs du communisme. Il y a même des examens pour vérifier que les gens comprennent bien nos principes. Donc, il n’y a jamais de grève."

C’est ainsi que dans l’usine, les statues s’entassent au fil des jours… Mais se vendent-elles réellement ? À bien y regarder, certaines statues sont en place depuis si longtemps qu’elles commencent à se décomposer.