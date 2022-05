"La dernière vie de Romy Schneider" : biographie d’une étoile filante signée Bernard Pascuito

Rencontre avec Bernard Pascuito, invité du Mug pour son roman La dernière vie de Romy Schneider.

Enfance en guerre, abandon, famille déchirée, deuil, chagrin d’amour, dépendance et autres désillusions. C’est une liste douloureuse, celle des drames qui ont jalonnés la vie de Romy Schneider. Jusqu’à l’indicible, l’insupportable perte de son fils David, le 5 mai 1981, dans un accident tragique. Il avait 14 ans.

En prenant pour point de départ les dix mois qui séparent la date du décès de David et celle de son illustre mère, Bernard Pascuito, biographe de quelques grands noms du cinéma et de la chanson française, retrace par flashbacks la vie courte et peu heureuse de celle qui, pourtant, avait fait le bonheur du cinéma français. Romy Schneider nous quittait il y a 40 ans, jour pour jour.