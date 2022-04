Comme tous les lundis, le week-end foot sera passé au crible par le plateau de La Tribune. Une émission un peu spéciale puisque ce sera la dernière de Thierry Luthers.

Et il y aura de la matière. Bruges et l'Union ont gagné ce week-end et le mano à mano pour le titre se confirme en Champions Play-off. Anderlecht et l'Antwerp pointant désormais à 10 unités des Unionistes après leurs défaites de ce dimanche.

En Europe Play-off, Charleroi s'est incliné à Malines et se retrouve en dernière position de ces PO2 toujours menés par La Gantoise mais l'écart s'est réduit après leur défaite face à Genk. Le suspense est donc plus que relancé.

La Tribune est à suivre dès 20h30 sur Tipik.