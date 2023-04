"La dernière tournée" de Graham Swift : quatre Anglais dans le vent, pour la dispersion des cendres de leur ami

Sophie Creuz nous plonge dans une Angleterre pluvieuse, avec le livre La dernière tournée de Graham Swift, et qui paraît pour la première fois en poche chez Folio.

S’il est quelqu’un qui dépeint à la perfection l’Angleterre et les Anglais, c’est bien Graham Swift. Dans tous ses écrits, romans ou nouvelles, il dévide l’intérieur de tête d’hommes qui se taisent, par habitude ou parce qu’ils ravalent ce qu’ils trouvent inutile ou désagréable de confier. Et il fait cela à merveille, en se demandant, comme nous-même peut-être, lorsque nous croisons un visage dans la foule : à quoi rêvait-il lorsqu’il était jeune homme ? Devinait-il, cet homme à l’arrêt de bus, qu’il serait toute sa vie attachée à un comptoir, à un bureau ou à une boîte à outils ? Et cette femme, à quoi a-t-elle renoncé ? Ces hommes et ces femmes ordinaires, que nous sommes, Graham Swift s’y arrête pour donner à entendre, sous la banalité, ce qu’il y a de grandeur, ou de petitesse d’ailleurs, d’espérances déçues, de mensonges ou de secrets gardés.

"La dernière tournée" démarre dans le pub "La Diligence" où pendant quarante ans, Ray, Lenny, Vic et Jack, piliers de bistrot, se sont retrouvés méthodiquement après le travail.

Ce matin, il est un peu tôt pour boire mais l’occasion s’y prête puisqu’ils se sont donné rendez-vous pour disperser les cendres de Jack. La dernière tournée est donc à la fois le dernier bock qu’ils prennent avant la route et le dernier avec leur ami – ou du moins ce qu’il en reste – au pub "La Diligence", qui ne les a jamais menés nulle part. Leur vieille plaisanterie. Sauf aujourd’hui, puisque pour la première fois, ils feront une virée ensemble, pour aller jusqu’à la mer, selon les dernières volontés de Jack. Lui qui espérait s’acheter un petit pavillon de retraite, finira donc bien à la station balnéaire choisie, pas très reluisante d’ailleurs. De toute façon, il n’a jamais pu se l’offrir ce pavillon, bien qu’il ait trimé toute sa vie, pour finir au bord de la faillite. "Je suppose qu’il pensait finir là-bas d’une manière ou d’une autre" dit sa femme.

Car ces quatre-là se connaissent par cœur, ils viennent du même quartier populaire au sud de Londres, et ils y sont restés même si tout a changé. Jeunes, ils se rêvaient boxeur, jockey, médecin mais au retour de la guerre, ils sont devenus courtier d’assurance, croque-mort, boucher, épicier ou vendeur de voitures d’occasion.

De ce roman, a été tiré un film, avec Michael Caine et Bob Hoskins, moins rougeauds et sans doute plus classe, que les personnages de ce roman, mais pas moins vrais. Car le regard de Graham Swift est bouleversant. Et le procédé qu’il emploie est épatant. Cette journée avance lentement, par monologues successifs, en alternant les chapitres et les personnages qu’on entend tour à tour, qui se révèlent petit à petit en nous ramenant au passé, tout en progressant vers la mer, avec l’urne, dans un sac en plastique qui claque au vent.

Ils ne sont ni meilleurs ni pires que bien d’autres, ils ont leurs petites trahisons, leurs arrangements, leurs omissions, qu’ils réparent à peu près par cette promesse faite à Jack de veiller sur sa femme et de disperser ses cendres sur la jetée. Qu’ils atteignent vaille que vaille.

Loin d’être funèbre, cette dernière tournée tourne à l’excursion scolaire, avec halte à la cathédrale de Canterbury, visite au monument des soldats morts pour la patrie et dernier coup au pub local, évidemment. Une tournée qui n’est pas pesante mais de plus en plus avinée, bavarde et bagarreuse et surtout révélatrice des courages et des lâchetés de chacun.

Quarante ans défilent dans ce roman, paru une première fois en 1996, année qui ressemble tout à fait à l’Angleterre d’aujourd’hui, paupérisée, en perte de repère et d’horizon, avec ces petits commerçants qui survivent alors qu’ils ont passé toute leur vie à travailler et tentent de résister à la concurrence des grandes surfaces, mais aussi au départ de leur femme et de leurs filles qui les ont quittés pour aller voir ailleurs. Eux, sont enracinés-là.

Et pourtant, rien n’est misérabiliste ou sinistre dans ces pages, au contraire, elles sont vibrantes, souvent cocasses sous la gravité, avec cet humour en demi-teinte, et puis surtout pleines d’affection pour ces types qu’on qualifierait, à tort, de pauvres types, si Graham Swift ne nous les révélait.

Il a une profonde tendresse pour ces êtres piégés par leur condition et par leur époque, et qui s’arrangent avec leur conscience, avec leur manière d’aimer ou de s’épargner. Tout cela est écrit dans une langue à la fois populaire et littéraire, au plus près de leurs silences, de leurs défaites, de leur dignité, sans que jamais nous ne nous sentions indiscrets ou de trop. C’est un grand livre, déroutant sans doute par sa forme, mais qui a été salué à sa sortie par Salman Rushdie, Richard Ford et par le Man Booker Prize.

"La dernière tournée" de Graham Swift, traduit par Robert Davreu paraît pour la première fois en poche, aux éditions chez Folio.