"La dernière tentation des Belges" est le coup de cœur ciné de Cathy Immelen

Signé par l’artiste iconoclaste Jan Bucquoy, le film raconte une histoire personnelle, celle d’un père confronté au suicide de sa fille. L’œuvre met en avant les regrets d’un père assez absent, prit entre la dépression d’une part et les questionnements d’une autre part par rapport à son rôle de papa, à travers des réflexions.

On y retrouve une Alice Dutoit formidable qui dégage une mélancolie très charismatique et un talent d’actrice inné ainsi qu’Alex Vizorek qui incarne à la perfection son second rôle.

Joyeusement belge malgré tout, le film alterne entre des moments très poétiques et des touches d’humour complètement décalées en trouvant le moyen de se moquer de tout.

"Ce n’est peut-être pas le meilleur film de la semaine mais c’est celui qui m’a le plus touché" conclut Cathy.