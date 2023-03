La dernière supérette de Doische ferme ses portes : les habitants n’ont plus de réel commerce à 10km à la ronde

D’ici le premier avril, il n’y aura plus de vrai commerce alimentaire à Doische. La dernière supérette de la commune, le Proxy Delhaize, va fermer comme le relatent nos confrères de SudInfo.

La raison : le magasin est franchisé, et les deux co-gérants prennent leur retraite. Or les propriétaires du bâtiment veulent vendre, et ne trouvent pas acheteur. C’est donc la fin pour l’enseigne.

Un réel problème pour les habitants de Doische, qui vont devoir se rendre au moins à Givet pour faire leurs courses. Ce qui est d’autant plus compliqué quand on sait que la majorité de la clientèle est âgée, et n’a pas systématiquement de voiture …