La dernière séance du conseil communal bruxellois à l’hôtel de ville

C’est une page d’histoire qui se tourne. Ce lundi soir, le conseil communal de la ville de Bruxelles s’est tenu pour la dernière fois dans la vénérable salle du conseil. Dorénavant les 49 conseillers communaux se réuniront dans le tout nouveau bâtiment de Brucity, mieux adapté à la vie démocratique communale en 2023. A cette occasion, Geoffroy Coomans de Brachene, ancien échevin du Patrimoine, nous présente la salle du conseil qu'il quittera bientôt et dont il connaît les moindres recoins (à écouter ci-dessus).

Lors de la dernière séance du conseil communal dans ce lieu chargé d’histoire, les élus ont eu forcément un petit pincement au cœur. C’était le cas de Zahour Loulaji (MR) :"La nouvelle salle du conseil sera plus lumineuse, plus moderne mais je quitterai celle-ci avec regrets". "Avec ses tableaux, ses boiseries dorées, c’était un lieu extraordinaire. Pour la prochaine séance du conseil communal, nous serons projetés dans le 21e siècle", ajoute Mohamed Ouriaghli (PS). Mais ce déménagement était en quelque sorte inévitable et même souhaitable pour Lotte Stoops, chef de groupe Ecolo-Groen, "la place réservée aux citoyens est centrale dans le déménagement. Et je suis impatiente de découvrir comment la nouvelle structure deviendra un lieu de rencontre pour les Bruxellois". Réponse à partir du 30 janvier prochain.