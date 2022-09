La dernière scène de Tina Turner

Vous vous en rappelez peut-être que nous avons débuté ces séquences The Last Time on évoquant la fin du duo Ike & Tina Turner, avec une belle revanche de Tina Turner sur son mari violent.

Aujourd’hui place au Last Time studio et scénique de Tina Turner…

Tout d’abord, à votre avis, à quand remonte le dernier album studio de Tina Turner ?

Hé bien à l’année 1999 avec un album qui portait le nom de Twenty Four Seven (247) en référence à au 24h/24 – 7 Jours sur 7 évoqué dans la plage titre.

Alors, à la suite de la sortie de cet album, Tina Turner embarque dans l’une des plus grandes tournées de sa carrière, une tournée qui engrangera plus de 120 millions de dollars… Et, à l’époque, Tina Turner annonce sur scène que c’est sa dernière tournée… Mais, mais…

Le temps passe, on voit Tina chanter avec Beyoncé aux Grammy Awards, remporter de multiples décorations et puis en 2008 la sortie d’une nouvelle compilation…

