La dernière scène de Marc Bolan de T.Rex

On évoque aujourd’hui un grand, très grand groupe de glam-rock : T-Rex, le groupe de Marc Bolan.

Alors je ne le sais pas si vous le saviez, mais, avant d’être célèbre, Marc Bolan a pas mal galéré dans les rues de Londres avec un compagnon d’infortune, un certain David Bowie. Puis, finalement chacun a atteint le succès, ce qui engendre par la suite une petite rivalité entre eux, mais rien de très méchant…

Le dernier album de Marc Bolan est déjà le 12e de T.REX, il sort le 11 mars 1977 et s’intitule Dandy In The Underworld. Sur celui-ci Bolan revient au son rock des débuts du T.Rex après avoir tenté des sonorités plus soul sur l’album précédent.

Concernant la dernière tournée, le 20 mars…

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.