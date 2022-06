La dernière scène de la très discrète Kate Bush

Le titre "Running Up That Hill" de Kate Bush connaît aujourd’hui une seconde jeunesse grâce à son utilisation dans la série "Stranger Things", l’occasion pour nous de revenir sur les dernières fois de la carrière de l’artiste britannique.

Last Time un peu particulier puisque l’on va évoquer les rares… Très rares apparitions scéniques de Kate Bush.

Et tout d’abord évoquer son Last Time en tournée, c’était le 14 mai 1979 au célèbre Hammersmith Odeon de Londres.

Ce "Tour of Life", ce sera la seule tournée qui fera Kate Bush pendant une importante partie de sa carrière. Il faut dire que ça va être une tournée particulièrement complexe, puisque chaque soir ne sera pas un "simple" concert, mais un véritable show, mélangeant musique, poésie, dance, spectacle de mime, magie. Bref une énorme production et les choses vont malheureusement plutôt mal commencer… En effet, un élément clef du spectacle, le spécialiste du light show, Bill Duffield, a un accident grave lors du premier jour de la tournée, le 2 avril 79, et meurt quelques jours plus tard des suites de ses blessures… Bref, ça refroidit pas mal l’ambiance mais la tournée continue cependant jusqu’à cette date du 14 mai 1979.



Après, Kate Bush décide uniquement de se concentrer sur la réalisation d’albums. Elle donnera plusieurs raisons à cette décision de ne plus se produire sur scène, le traumatisme occasionné par le décès soudain du directeur des lumières, une certaine forme aussi de peur de la scène, elle expliquera souvent rêver de se retrouver sur scène et d’avoir absolument tout oublié de ses paroles. Une autre raison c’est, qu’apparemment, elle a peur de…

