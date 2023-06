La dernière prestation de Gary Rossington sur "Gimme Three Steps" avec Lynyrd Skynyrd

"Nous sommes ravis de partager cette soirée spéciale et de célébrer 50 ans de musique SKYNYRD avec la Skynyrd Nation et les fans de ces chansons intemporelles", a déclaré Johnny Van Zant. "Nous avons eu la chance d’immortaliser cette soirée spéciale avec Gary Rossington et Dale Krantz Rossington et tous les invités spéciaux qui ont pu nous rejoindre sur scène. C’est certainement doux-amer puisque c’était le dernier spectacle de Gary, mais nous sommes tellement chanceux d’avoir pu partager une dernière nuit spéciale ensemble sur scène, en faisant ce que Gary aimait".

"Lynyrd Skynyrd est l’un des groupes les plus influents et les plus importants de tous les temps et l’héritage de Gary Rossington résistera à l’épreuve du temps", ont déclaré Keith Wan et Jordan Verroi, partenaires d’Unbranded Events. "Nous sommes très honorés de participer à son dernier concert et fiers de le présenter aux fans du monde entier. Cet événement exceptionnel offre non seulement une expérience inoubliable aux fans de longue date de Skynyrd, mais il a également le potentiel de faire découvrir à une toute nouvelle génération l’empreinte durable et l’intemporalité du groupe. Cette expérience permet aux amis et aux familles de se réunir et de créer des souvenirs tout en découvrant le riche héritage musical de la formation."

Pour connaître les lieux et les billets du 50e anniversaire de Lynyrd Skynyrd, visitez le site lynyrdskynyrd50.com.