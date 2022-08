"La dernière marche" un film inspiré d'une histoire vraie avec Sean Penn et Susan Sarondon

"La dernière marche" un film dramatique sur un criminel froid, méprisant, raciste condamné à mort après avoir violé et tué deux jeunes filles. Ce film de Tim Robbin fait réfléchir sur le grand débat de la peine de mort.

En charge de l'éducation d'enfants défavorisés dans un quartier noir de la Nouvelle-Orléans, Soeur Helen Prejean reçoit un courrier de Matthew Poncelet, condamné à mort pour le viol et l'assassinat d'une jeune fille et de son ami. Helen se rend au pénitencier où elle rencontre un homme froid, acerbe et raciste qui rejette le crime sur son comparse, Carl Vitello. Poncelet demande à Soeur Prejean de s'occuper de ses ultimes démarches judiciaires... D'après le livre du même titre de Soeur Helen Préjean, religieuse américaine de l'Institut des soeurs de saint Joseph qui a accompagné plusieurs condamnés à mort jusqu'au moment de leur exécution. Depuis lors, elle n'a cessé de faire campagne pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde.

