La dernière léproserie d'Europe : histoire méconnue des derniers malades du vieux continent

Le 2 novembre 2018, dans la région de Tulcea en Roumanie, au cœur de la plus ancienne chaîne de montagnes d’Europe, un recensement hors du commun a lieu dans le village de Tichilești. Il s’agit de compter les habitants de la dernière léproserie d’Europe encore en activité. Et aujourd’hui, les lépreux ne sont plus que 10. Cet hôpital créé en 1926, qui ressemble davantage à un village perdu dans la montagne, fermera-t-il bientôt définitivement ses portes ? Qu’arrivera-t-il lorsque le dernier lépreux sera seul ? Car lorsqu’une maladie aussi terrible et vorace que la lèpre s’attaque à votre corps, votre seule chance de surmonter le quotidien est l’entraide.

La léproserie de Tichilești existe toujours. Il y a seulement une douzaine d’années, la dernière léproserie d’Espagne a arrêté ses activités de soins aux malades.

C’est une histoire souvent ignorée que raconte cet épisode de L'Heure H, celle des derniers lépreux d’Europe. Mais aussi une histoire où abnégation et fraternité ne sont pas de vains mots. Qui sont-ils ? Comment la lèpre a-t-elle été traitée dans cette partie reculée de Roumanie ?