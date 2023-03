La dernière interview filmée de Freddie Mercury

En 1987, Freddie Mercury a été diagnostiqué positif au VIH. La même année, il donnait sa dernière interview filmée.

Au cours de cette discussion, menée par le cinéaste autrichien Rudi Dolezal, auteur du documentaire Lover of Life, Singer of Songs, l’emblématique leader de Queen évoque sa joie d’entamer une carrière solo et de travailler avec la célèbre légende de l’opéra Montserrat Caballe, tout en gardant le secret sur son récent diagnostic.

Dans l’interview, qui a eu lieu dans le cadre de la sortie du single "The Great Pretender" en 1987, Mercury apparaît sans effort, même s’il est un peu discret, appuyé contre un juke-box tout en fumant une cigarette.

Au début de la rencontre, Dolezal demande au chanteur sur quoi il a travaillé récemment. Mecrury répond avec enthousiasme : "Ces deux dernières semaines, j’ai travaillé avec une femme extraordinaire, une grande star de l’opéra, qui s’appelle Montserrat Caballe et qui vient de Barcelone."

"Elle m’a appelé il y a quelques semaines pour me dire qu’elle aimerait chanter avec moi. Bien sûr, je suis tombé à la renverse et j’ai pensé "Mon Dieu". Mais je l’aime depuis des années"".

En 1987, Freddie Mercury et Montserrat Caballe ont chanté ensemble sur le single "Barcelona", qui figure sur l’album du même nom, sorti un an plus tard. Le titre a été écrit pour devenir l’hymne d’ouverture des Jeux olympiques de 1992 dans la ville espagnole, mais en raison de la mort du chanteur en 1991, leur interprétation en direct lors de l’événement n’a malheureusement jamais eu lieu. Le duo a toutefois interprété le titre ensemble en 1988 pour accueillir le drapeau olympique, ce qui a également constitué la dernière prestation en direct de Mercury.

Pour expliquer comment la collaboration dont il rêvait a pris forme, Freddie Mercury poursuit : "Je suis allé à Barcelone pour une émission de télévision et j’ai dit qu’elle était la meilleure chanteuse du monde et que j’adorerais chanter avec elle, et elle a dû le voir. Elle a appelé le bureau et a dit qu’elle aimerait chanter avec moi."

"C’est incroyable. Je me suis mis à l’opéra. Oubliez le rock n roll… C’est un tel défi, je n’avais jamais pensé écrire des chansons comme ça".

Il ajoute : "Je suis sûr que les critiques d’opéra vont être négatives, mais c’est un bon défi à ce moment de ma vie".

Par ailleurs, Mercury raconte l’histoire de son nouveau single, "The Great Pretender", une reprise interprétée à l’origine par les Platters. Pour expliquer pourquoi il a été attiré par cette chanson, le chanteur déclare qu’elle convenait bien à sa voix, mais aussi qu’il avait lui-même beaucoup de "faux-semblants" à tenir – en référence peut-être au fait qu’il devait faire bonne figure à l’époque alors qu’il souffrait du VIH.

"La plupart des choses que je fais ressemblent à du théâtre. Vous montez sur scène et je fais semblant d’être un homme macho et tout ça. Dans mes vidéos, vous passez par tous les personnages et vous faites semblant de toute façon", explique-t-il.

"C’est donc un excellent titre pour ce que je fais. La chanson parle d’une personne qui fait semblant d’aimer, mais je vais plus loin… La façon dont je vois les choses, c’est que tout cela n’est qu’un faux-semblant. C’est amusant."

Regardez l’interview ci-dessous :