La derniere fois que le grand line-up de Pink Floyd s’est retrouvé sur scène et en studio…

Ce n’est pas un Last Time, mais bien deux Last Time aujourd’hui, vous êtes gâté.

Puisqu’on va évoquer la dernière fois que le "grand" line-up de Pink Floyd va enregistrer en studio et la dernière fois qu’ils se retrouveront ensemble sur scène.

Grand line-up, c’est-à-dire l’équipe qui a enregistré The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, The Wall…

Nous sommes au deuxième semestre 1982, Pink Floyd, ou du moins ce qu’il en reste, puisque le claviériste Rick Wright a alors déjà été éjecté du groupe pour des questions de dépendance à la cocaïne, est en studio pour enregistrer le dernier album en présence de Roger Waters, l’album The Final Cut.

L’ambiance est, on peut le dire, plus que mauvaise à ce moment-là. David GIlmour et Roger Waters ne se parlent pratiquement plus, depuis quelque temps… (la suite en audio ci-dessus).