La dernière fois du Malcolm Young d’AC/DC

On va parler d’AC/DC, qu’on ne présente plus, mais plus particulièrement ici du Last Time d’un des membres clefs, Malcolm Young…

Malcolm, c’était le frère d’Angus. C’est vrai que quand on pense à AC/DC aujourd’hui, on a l’image de Brian Johnson et son célèbre béret et d’Angus en tenue d’écolier. Mais, si Malcolm était visuellement toujours plus discret, son jeu de guitare rythmique était véritablement l’assise sur lequel pouvait s’appuyer l’ensemble du groupe…

Et puis Malcolm faisait aussi partie de l’équipe de composition de la musique, des riffs. En effet, le noyau de la composition musicale c’était vraiment les deux frères, chacun apportait ses idées et puis il y avait un petit…

(la suite en audio).

