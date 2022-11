La dernière fois du bassiste légendaire des Rolling Stones…

On va évoquer le Last Time de Bill Wyman, bassiste emblématique des Rolling Stones. Bassiste des Stones donc, celui qu’on retrouve depuis les débuts, en tout cas en ce qui concerne les enregistrements, et qui accompagne le groupe sur la majorité de la carrière du groupe.

Et puis, c’était aussi "le plus riche des Stones" à leurs débuts… Vous connaissez peut-être la légende, mais qui est aujourd’hui totalement confirmé concernant l’ampli de basse de Bill Wyman ? C’est cet ampli qui lui a permis de remporter l’audition pour devenir le nouveau bassiste du groupe en 1962. En effet, les autres musiciens, complètement fauchés avec des amplis de très mauvaises…

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.