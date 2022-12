La dernière fois du bassiste John Deacon de Queen

Nous nous penchons aujourd’hui sur le membre un peu en retrait et énigmatique de Queen : le bassiste John Deacon.

A l’instar de Bill Wyman des Rolling Stones que nous évoquions il y a peu, c’est une histoire d’ampli qui va lui assurer son entrée au sein de Queen en 1971. Mais ici ce n’est pas le même contexte, John Deacon est un passionné d’électronique il a alors déjà conçu son propre ampli, baptisé du nom de son surnom "Deaky", le deacy amp et ça, ça va particulièrement plaire au guitariste Brian May…

Mais venons-en au cœur du sujet, la dernière fois de John Deacon avec Queen.

En studio, la dernière fois c’était pour l’enregistrement de ce single en octobre 1997…

(la suite en audio).

