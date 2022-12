La dernière fois du bassiste Jason Newsted de Metallica

On revient aujourd'hui sur la dernière fois de Jason Newsted, le bassiste de Metallica. Un bassiste qui sera membre du groupe entre 1986 et 2001, une époque de grand succès, mais musicien avec qui les choses ne vont pas toujours être simples. Newsted est auditionné en 86 pour remplacer le défunt Cliff Burton, et il remporte cette audition auprès de 50 autres musiciens.

Et cette dernière fois sur scène, ce sera pour quand? Ce sera en fait le 30 novembre 2000 lors d’un concert dans le cadre des VH1 Music Awards, le groupe ne jouera que deux titres dans le cadre de cette cérémonie de récompenses musicales.

Quelques semaines plus tard, le 17 janvier 2001, c'est l'annonce officielle du l’annonce du départ de Jason Newsted.

Ce qu’annonce Newsted alors en quittant Metallica c’est qu’il prend cette décision parce qu’il trouve qu’il n’a pas assez d’impact sur le travail artistique et de composition du groupe et que Metallica est alors...

