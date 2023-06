La dernière fois des Faces

Nous allons évoquer les Faces, groupe culte britannique de la fin des années 60 et du début des années 70, qui est en fait l’évolution d’une autre formation The Small Faces…

Dans laquelle on retrouvait le chanteur Steve Marriott, ce dernier va quitter le navire Small Faces en 1968, durant le réveillon de Noël déclarant sur scène " je me barre " et quittant la scène. IL s’en va ensuite former un autre groupe, Humble Pie avec son pote Peter Frampton.

Les membres restants des Faces, à savoir le bassiste Ronnie Lane, le claviériste Ian McLagan et le batteur Kenney Jones ont besoin d’un chanteur et d’un guitariste, Marriott assurant les deux postes auparavant, c’est ainsi qu’ils engagent deux transfuges d’un autre groupe, le Jeff Beck Group, le chanteur Rod Stewart et le guitariste Ron Wood…

Et donc commencent une nouvelle aventure, The Faces, riche de 4 très bon albums entre 1970 et 1973, des concerts… Et malheureusement un last time, en studio, c’est donc en 1973 avec l’album " Oh La La ", quatrième et dernier album des Faces…

Le "problème", c’est que parallèlement à ses activités au sein des Faces, Rod Stewart sortira aussi ses premiers albums solos dans le début des années 70, et ses albums solos vont finir…

(La suite en audio)

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.