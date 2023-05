La dernière fois de Tom Petty…

Star légendaire aux Etats-Unis mais trop peu méconnu chez nous Tom Petty a eu une carrière musicale exemplaire.

Nous vous proposons de revisiter les dernières fois de l’artiste, que ce soit sur scène ou en studio.

Tout d’abord en studio, c’était avec l’album Hypnotic Eye, 13e et dernier album de son groupe Tom Petty & The Heartbreakers. Nous étions le 28 juillet 2014.

Sur scène, c’était un peu plus de 3 ans après la sortie de ce dernier album, nous sommes le 25 septembre 2017 au célèbre Hollywood Bowl en Californie… Tom Petty et ses Heartbreakers y donnent alors le dernier concert d’une importante tournée…

(la suite en audio).

Ecoutez notre podcast consacré au 50e anniversaire du groupe AC/DC ici.

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.