La dernière fois de Supertramp avec son chanteur/guitariste Roger Hodgson

Supertramp a profondément marqué l’histoire de la musique rock, de la pop et, à ses débuts, du rock progressif. Vous le savez probablement les deux "têtes fortes" du groupe étaient le guitariste/chanteur Roger Hodgson et le claviériste/chanteur Rick Davies qui se partageaient d’ailleurs la signature de la plupart des titres du groupe, un peu à la Lennon/McCartney…

Malheureusement, comme ça a été le cas pour Lennon/McCartney ou encore Gilmour et Waters au sein de Pink Floyd, la présence de deux "leaders" ne se déroulent pas toujours très bien…

Ainsi le 7 octobre, le groupe public son septième album au nom annonciateur d’une fin imminente… Famous Last Words… sur lequel on retrouve notamment "It’s Raining Again".

Mais lorsque le groupe enregistre cet album, les tensions entre Rick Davies et Roger Hodgson sont à leur sommet. Si les deux musiciens avaient toujours réussi à s’entendre sur la direction artistique des albums précédents, ici chacun à une idée bien différente pour ce nouvel album…

D’une part, Roger Hodgson souhaite faire un nouvel album comme le précédent, Breakfast in America, c’est-à-dire un album très pop, très grand public. Rick Davies, lui, a envie… (retrouvez la suite en audio)

