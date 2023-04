La dernière fois de Ray Charles

Ray Charles, plus qu’une légende encore. Célébré durant son vivant par tant de décorations et récompenses et puis au cinéma aussi en 2004. Mais on va tout d’abord se concentrer sur sa dernière fois en concert.

C'était le 20 juillet 2003 au Birchmere Music Hall d’Alexandria en Virginie. 5 jours plus tard, Ray Charles était prévu en concert à Kansas City mais malheureusement toutes les dates du reste de la tournée seront annulées pour des raisons de santé.

Mais il y aura aussi une dernière apparition publique en 2004. Alors, on le sait, même très malade, Ray Charles n’abandonnera jamais la musique, se faisant même installer i, lit à côté de son propre studio pour pouvoir enregistrer dès qu’il en est capable lors des derniers jours de sa vie… Et il fera une dernière apparition publique le 30 avril 2004, lorsque la ville de Los Angeles fera de sa maison studio un ...

(la suite en audio).

