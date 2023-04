La dernière fois de Patti Smith avant une longue pause ...

Nous évoquons aujourd'hui Patti Smith et son Last Time... avant son grand retour en 1996.

Aujourd’hui nous avons l’impression qu’elle a toujours été là tant son influence et sa présence est importante mais, comme on va le voir, il y a un "trou" d’une quinzaine d’années dans sa carrière.

Tout d’abord en studio, ça nous amène à 1979, avec l’album Waves dans lequel Patti Smith rend alors un vibrant hommage à celui qui est son fiancé et deviendra quelques mois plus tard son mari, "Frederick", c’est-à-dire Fred " Sonic Smith ", le guitariste des MC5, groupe culte de Detroit et grande source d’inspiration pour le punk et le...

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.