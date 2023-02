La dernière fois de Lou Reed sur scène et en album

Nous évoquons aujourd’hui les dernières fois de Lou Reed, alors Lou Reed, évidemment c’est le Velvet Underground mais c’est aussi une carrière solo riche d’une vingtaine d’albums…

Lou Reed qui a parfois une image un peu particulière auprès du grand public, on a l’image de ce personnage froid, presque menaçant, mais c’est un masque qu’il aimait porter pour se protéger, avant tout c’est un artiste et quelqu’un qui était connu pour être hypersensible…

Son univers était souvent sombre, il décrivait le "Wild" side de New York, la rue, la prostitution, la drogue… Il était notamment influencé par les écrits d’Hubert Selby Jr à qui on doit le livre et le scénario du film " Requiem for a Dream ", pour celles et ceux qui l’ont vu, c’est un film pour le moins…

(la suite en audio).

