La dernière fois de Jon Lord (Deep Purple)

Nous allons évoquer les dernières fois d’un membre clef de Deep Purple, Jon Lord, sujet de ce Last Time. Jon Lord, membre fondateur de Deep Purple, dont le son de claviers et surtout de l’orgue hammond est devenu une influence pour tant de musiciens rock par la suite…

Le regretté Jon Lord qui avait un background assez intéressant, notamment une formation classique. C’est à l’âge de 5 ans qu’il avait appris à jouer du piano… Très rapidement influencé par Bach, mais aussi la musique médiévale Jon Lord va ensuite mélanger ces premières influences avec celles du jazz et de blues et notamment une admiration profonde pour un des plus grands organistes, l’un des maîtres du fameux orgue hammond B3, Jimmy Smith…

Et puis bien sûr le rock par la suite… La dernière fois sur scène, ce sera le 19 septembre 2002 à Ipswich, un concert rempli…

(La suite en audio)

