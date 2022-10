La dernière fois de Jim Morrison avec les Doors

Le dernier album studio des Doors avec Jim Morrison

Nous sommes entre décembre 1970 et janvier 1971, dans le local de répétition des Doors. C’est là-bas que va être enregistré le dernier album des Doors en compagnie de Jim Morrison : L.A. Woman.

Un album bluesy, retour aux racines, les racines du blues qui plaisent tant à Morrison et aux autres membres du groupe… Malgré les différents soucis qui entourent le groupe (les procès, les problèmes d’addiction de Morrison), l’ensemble se passe dans une bonne ambiance, les musiciens prennent du plaisir à jouer ensemble, à "jammer".

Un excellent album, sur lequel on retrouve des titres de grande qualité comme "L.A. Woman" par exemple et puis l’envoûtant "Riders on the Storm" avec son ambiance pluvieuse et orageuse…

Jim Morrison s’en va à Paris

A la suite de l’enregistrement Jim Morrison souhaite quitter les Etats-Unis, quitter le showbiz, il est fatigué par les procès, par la presse, par cette tourmente médiatique qui le poursuit, lui, il aspire à devenir poète, véritable poète et non plus chanteur d’un groupe de rock…

(la suite en audio).

