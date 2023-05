La dernière fois de James Brown

Séquence consacrée à celui que l’on appelait “The Godfather of Soul", “Mr Dynamite”…. James Brown ! Né dans la ville de Barnwell en Caroline du Sud. Et on va s’attaquer à ces Last Time, tout d’abord en studio, avec une carrière studio qui donne un peu le tournis puisqu’il sortira 59 albums studios en 1958 et 2022…

Ce n’est pas un hasard si un autre de ses surnoms était le "Hardest Working Man in Show Business". Le 59e et dernier album de la carrière de James Brown, c’était en 2002 avec un album baptisé The Next Step, sorti 4 ans avant sa disparition, un album sur lequel on retrouvait notamment ce titre…

