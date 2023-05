La dernière fois de Grace Slick (Jefferson Airplane)

Grace Slick, célèbre en tant que chanteuse de Jefferson Airplane, est née le 30 octobre 1939 à Highland Park dans l’Illinois..

Nous nous attaquons aujourd’hui à ces Last Time, Grace Slick qui a décidé de quitter définitivement le show-business il y a un certain temps… c’était en 1990… Et donc avant de parler de sa dernière fois sur scène, nous évoquons sa dernière fois en studio.

Le dernier album complet qu’elle enregistre en studio c’est celui de la réunion de son vieux groupe Jefferson Airplane qui se reforme en 1989 après s’être séparé…

