La dernière fois de George Harrison, le plus discret des Beatles

C'est George Harrison qui est à l'honneur aujourd'hui. Le plus calme et le plus réservé des Beatles… Alors pour lui, le last time en studio, c’était quand ?

C’était à titre posthume avec l’excellent album Brainwashed, son 12e album solo, enregistré sur une très longue période entre 1988 et 2002, un album sorti le 18 novembre 2002, un tout petit peu moins d’un an après sa disparition, le 29 novembre 2001. Sur l’album on retrouvait notamment ce très beau " Stuck Inside A Cloud

Sur scène, il y a eu plusieurs "Last Time". tout d’abord dans le cadre d’un de ses tournées, c’était le 6 avril 1992, dans une salle mythique de Londres, le Royal Albert Hall et ce soir-là le dernier titre qu’il a joué lors des rappels, c’est une reprise de...

