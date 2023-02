La dernière fois de Brian Wilson au sein des Beach Boys

Nous évoquons le Last Time de Brian Wilson, LE compositeur, LE génie derrière les plus grands titres des Beach Boys. Un groupe à l'histoire assez compliquée...

Une histoire pleine de rebondissement donc ?

C’est le moins que l’on puisse dire et c’est une histoire qui devient complexe très rapidement… Alors vous le savez peut-être, notamment si vous avez vu l’excellent biopic consacré à Brian Wilson, "Love and Mercy" avec John Cusack dans le rôle principal, Wilson a souffert très vite de problèmes mentaux, de problèmes psychiatriques qui vont lui poser des soucis pour voyager et également pour monter sur scène… Ainsi concernant les tournées, il ne sera présent qu’entre 61 et 64 et puis entre 2011 et 2012.

Cela par contre ne l’empêchera d’être très présent, omniprésent parfois, dans des productions studio, on pense notamment à ...

(la suite en audio).

