La dernière fois d’Eurythmics…

Dans le cas d’Eurythmics, nous allons constater qu’il n’y a pas un mais plusieurs Last Time pour le groupe…

Tout d’abord remontons à l’année 1990. Après avoir sorti 7 albums, tournés énormément ensemble, la vie sur la route, les chambres d’hôtel, les horaires à respecter, la pression… Tout cela finit par mener vers une grosse dispute entre les deux membres du duo, Annie Lennox et Dave Stewart.



Les chemins se séparent. Dave Stewart est très occupé, notamment pour la réalisation de bandes originales pour l’industrie du cinéma. Annie Lennox, quant à elle, lance une brillante carrière solo avec son album Diva en 1992. Mais la hache de guerre n’est définitivement qu’enterrée en 1999 avec le bien nommé Peace et ce single qui a tourné en boucle à l’époque…

(la suite en audio).

