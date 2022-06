La dernière exploitation laitière de Faimes tire sa révérence

Henri, le père de Fabienne, 86 ans, agriculteur retraité, est particulièrement fier

de ses enfants qui ont suivi son sillon: "Je suis fier mais maintenant, il est temps qu'elle ralentisse parce qu'elle ne rajeunit pas non plus et elle souffre beaucoup du dos. Il faut quand même qu'elle pense à sa santé, et qu'elle puisse s'occuper un peu de ses petits-enfants."

A Faimes, une page se tourne

Pour la localité de Faimes et pour la ferme familiale, une page de l'histoire se tourne, comme le précise Jacques De Marneffe, le mari de Fabienne: "Il y avait beaucoup de fermes ici à Faimes dans lesquelles on trayait, et maintenant c'est terminé. Fabienne est vraiment la dernière à être encore courageuse et à traire. Et dans quelque temps, ce sera fini. Mais c'est plutôt un soulagement, parce que c'est beaucoup de travail, et il y a déjà pratiquement 40 ans qu'elle trait, et elle a ce mérite-là."

Avant de tirer définitivement sa révérence à son troupeau, Fabienne Laruelle va profiter de ses derniers jours de travail pour préparer sa retraite.