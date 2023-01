La dernière étape de la réhabilitation du marché d’Amercoeur commence à se "préciser"

Les plus jeunes liégeois l’ignorent peut-être, mais le site de l’ancien marché d’Amercoeur a auparavant servi de dépôt aux tramways puis au bus de l’agglomération. Les ateliers ont été démolis et remplacés par un supermarché et quelques maisonnettes. Les bureaux ont été réaménagés en logements. Il reste une ancienne salle des fêtes qui, dans les plans du promoteur qui a acquis la parcelle, doit abriter un "équipement collectif". Mais la firme est tombée en faillite, le bâtiment a été squatté, et a subi plusieurs incendies. La ville a pour projet de l’acheter avec l’aide de la région wallonne, pour tenter de trouver une nouvelle affectation.

Une enquête publique vient de commencer. Elle devrait permettre d’en apprendre plus sur les intentions communales. Mais le dossier est particulièrement mince. Il contient une précision sur la valeur de l’édifice, juste sous le demi-million ; une estimation des travaux à mener, le double ; mais rien sur ce qui pourrait s’installer entre ces murs, et sur le terrain vague juste à côté. Une vague proposition de parcours de skate board, ou d’une aire de jeu de ballon. Avec une réserve d’importance : il faut faire attention aux nuisances que le bruit de ce genre d’activité risque de provoquer parmi le voisinage. En un mot comme en cent le dossier avance, mais concrètement, c’est à peine un frémissement administratif…