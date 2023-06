La dernière éruption de l’Etna n’a pas émis plus de CO2 "que l’homme n’en a jamais créé"

Par ailleurs, la vidéo date en réalité de 2021. L’AFP a en effet retrouvé via une recherche d’image inversée une vidéo identique publiée le 16 février 2021 sur Facebook (lien archivé ici).

Contacté par l’AFP, l’auteur de l’enregistrement a confirmé que cette vidéo correspondait bien à une éruption du volcan datant de 2021.

De plus, l’éruption du 21 mai 2023 était différente de celle de 2021 car elle a enregistré une plus grande nébulosité et la présence de cendres, avec une lave moins visible comparée à l’éruption de février 2021, selon les rapports de l’Institut national de géophysique et de volcanologie de l’Observatoire de l’Etna (1, 2).