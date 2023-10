La dernière édition du Jyva'Zik aura lieu les 27 et 28 octobre à Court-Saint-Etienne

Depuis la crise du disque au début des années 2000, les festivals belges ont bien changé. Attirer des têtes d’affiches, pour un festival accueillant 2500 personnes par jour, c’est quasiment devenu mission impossible : les frais fixes explosent, les grands festivals réclament de plus en plus d’exclusivité, les agents belges perdent de l’intérêt… Au Jyva’Zik, on a compris ça depuis belle lurette (2013). Pour survivre dans cette jungle sans pitié, nous avons dû développer un concept fort et unique. Nous avons imaginé un festival indoor rétro, immersif et résolument décalé. Il propose aux festivaliers un véritable bond dans le temps et la promesse d’une expérience inoubliable.

Réunir pas moins de 5000 personnes sur deux jours – l’équivalent de deux Ancienne Belgique (AB) sold-out – en zone rurale et à l’automne, c’est presque un exploit qu’on a tendance à sous-estimer. Ça l’est d’autant plus lorsque nos subsides diminuent drastiquement et que nos charges n’en finissent plus de grimper.

Mais nous croyons en la force de notre festival. Non seulement il est une échappatoire à la banalité de la vie quotidienne mais il incarne aussi, au regard du secteur festivalier belge et européen en 2023, une forme de résistance. Venir au Jyva’Zik n’est pas bien différent que de venir chercher des pommes de terre chez son épicier du coin qui lutte chaque jour pour vous proposer des produits de qualité, introuvables en grande surface. Du bon, du frais, du goût et de la saveur. C’est tout nous, ça.

Quelques mots sur notre programmation détonante

La musique reste centrale dans la dynamique du festival (voir la programmation). Mais les gros cachets traditionnellement réservé aux artistes musicaux ont été convertis en ring de catch, en jeux de rôle, en cabaret burlesque, en arts de la rue et en scénographies – les décors sont entièrement chinés et construits à l’huile de coude -. Nos artistes, sélectionnés hors des sentiers battus, n’en sont pas moins confirmés et reconnus dans leur milieu.

Dénicher des pépites, à la fois rétro et ancrées dans l’air du temps, nous anime profondément. Côté musique, JOUbe, Worship the Kick, Swing’it ou encore Mamaliga Orchestar en sont de parfaits exemples.

Côté cabaret, au royaume de l'extravagance, les artistes burlesques flambent aussi la grande scène ! La programmation a été pensée en collaboration avec l’électrisante Chantaaaal, drag queen chanteuse au salon Madame Arthur à Paris et maîtresse de cérémonie au Cabaret Mademoiselle à Bruxelles. Elle nous fait l’honneur d’introduire chaque soir les artistes burlesques en plus de présenter son propre spectacle. Son flair aiguisé a notamment remarqué le drag king Thomas Occhio. Sucre dOrge, Mika Rambar et bien d’autres pimenteront d’autres moments de la soirée. Un cocktail de perfomeur·euses délicieusement transgressif.

Une ambiance décapante

Le décor est planté, au Jyva’Zik, tout est mis en place pour vous plonger dans les limbes de la prohibition et des cabarets sauvages tels qu’on pouvait en voir dans les années folles. L’ambiance tamisée des vieux bar-tabac s’insère au cœur d’un décor gargantuesque, fourni de menus détails. Que les non-initiés restent toutefois vigilants ! Auquel cas ils risqueraient bien de se faire arnaquer par quelques contrebandier·es rôdant dans les passages sombres du PAMexpo.

Bref, ruez vous sur les tickets et venez faire la fête ces 27 et 28 octobre à Court-Saint-Etienne.

www.jyvazik.be/tickets