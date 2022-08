La dernière édition des Solidarités, à la Citadelle, débute ce vendredi à Namur

Après une édition 2020 annulée et un festival en mode mineur en 2021, l’événement est de retour sans aucune restriction. "On est très heureux mais on a dû presque redémarrer d’une page blanche", confirme Denis Gérardy.

"Après trois ans d’inactivité, il a fallu retrouver des sous-traitants. Nous avons plus soixante sociétés différentes, actives sur l’événement et nous n’avons eu la confirmation de la tenue du festival qu’en mars dernier. J’ai l’impression d’avoir redémarré une nouvelle aventure", ajoute le programmateur.