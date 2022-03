La dernière de Warriors, c’est ce mercredi soir !

Après plusieurs semaines de sueur, la dernière de l’émission de battle de danse Warriors a lieu ce mercredi soir dans les incroyables locaux de Tarmac. L’émission est animée par l’inépuisable Yveline, dans la bonne humeur. Yveline c’est celle qui sait pousser les groupes à se dépasser pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Elle est accompagnée aux platines par le seul et l’unique Beba Storm, notre programmateur et DJ maison.

Le principe de l’émission est simple : tous les mercredis et dimanches, depuis le 6 mars, deux groupes de danse s’affrontent pour des battles endiablées. Au total ce sont douze équipes, nationales et internationales, qui se sont affrontées jusqu’à la dernière goutte sur le dancefloor. Et qui se sont soumis aux appréciations d’un jury de qualité mais aussi à celles du public qui peut suivre en live ces battles de warriors. Le public peut voter via les réseaux sociaux.

Pour départager entre l’équipe rouge et l’équipe bleue, rien n’est laissé au hasard : "c’est une question de technique et aussi de savoir comment s’adapter. Parce qu’une battle qui est filmée pour une émission, ce n’est pas la même chose qu’une battle dans une gare ou quelque chose comme ça, souligne Yveline, notre présentatrice, ça englobe beaucoup de choses différentes, liées à l’univers de la danse, à la thématique choisie pour l’émission etc…"

La der des der

Pour la dernière, les équipes de warriors ont vu les choses en grand et ont décidé de tout chambouler : et oui, ce mercredi ce sont les équipes composées par les quatre jurys qui vont s’affronter : l’équipe rouge sera là team Mavinga X Alex the cage qui sera opposée à l’équipe bleue Sponky X Zach Swagga.

Aux juges désormais d’être soumis aux critiques durant deux épreuves : une impro en groupe sur une musique et un thème imposés pendant… 2min30 et l’épreuve ultime : une battle de 15 minutes… En mode Warriors.

Et pour revoir tous les épisodes de cette saison de folie, retrouve-nous sur la chaîne Youtube de Tarmac.