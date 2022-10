La dernière de Philippe Gilbert sur Paris-Tours (direct vidéo à 15h20)

Pour ses derniers kilomètres en tant que coureur professionnel, Philippe Gilbert revient à ses premiers amours sur Paris-Tours (1.Pro). Vainqueur en 2008, le Belge devra espérer des circonstances de course favorables pour l’emporter face à Démare, Laporte et Philipsen notamment lors de la 116e édition de la classique française.

D’ici un peu plus de 210 kilomètres, la boucle sera bouclée pour Philippe Gilbert. Pour son dernier tour de piste, le Remoucastrien a choisi une course qui lui a déjà réussi par le passé. En 2008, le Belge y avait décroché son premier succès dans une classique de renom. Avant de doubler la mise l’année suivante devant un certain Tom Boonen. Pour espérer briguer un troisième succès, le coureur de chez Lotto Soudal aura fort à faire.

Vainqueur lors de l’édition 2021, Arnaud Démare sera un des favoris à sa propre succession. Le Français devrait croiser le fer avec son compatriote Christophe Laporte, vainqueur à Binche mardi, et Jasper Philipsen, lauréat de Paris-Bourges jeudi. Gare également à Cosnefroy, Kung ou encore Trentin, double lauréat sur la classique lorraine.

La course française qui partage avec le Tour de Lombardie le surnom de classique des feuilles mortes marque généralement la fin de saison d’une bonne partie du peloton.